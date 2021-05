Ehitusmaterjalide hinnad rallivad üles, sest tootjatel on raskusi tooraine kättesaamisega ning ka tarneajad on mõne toote puhul veninud kuude pikkuseks.

Üleilmne toorainedefitsiit ja allhankijate tarnehäired on toonud kaasa ehitusmaterjalide nappuse ja hinnatõusu. Turg on heitlik ning mõnes tootegrupis kehtivad müügihinnad mitte enam nädalaid või päevi, vaid tunde.

Ehitushooaja alguses on tavapärane, et nõudlus ehitusmaterjalide järele kasvab, ning tootjad sellega ka arvestavad. Praegu on ehituspoodidel keeruline saada aga ükskõik mis ehitusmaterjali, tunnistas ERR-ile Decora tegevdirektor Eike Tubli-Müür. Peamine põhjus, miks ehitusmaterjalide tootjad ei suuda nõudlust rahuldada, on ülemaailmne tooraine nappus ja allhankijate tarneraskused.

"Kõige suurem on probleem praegu kivivilla ja vahtplastiga. Siin on tarneajad liikunud kahelt nädalalt kahe kuu peale. Palju probleeme on ka erinevate ehitusplokkide saadavusega. Kui muidu olid tarneajad kaks-kolm päeva, siis täna on need veninud kahe-kolme nädala peale," rääkis Eike Tubli-Müür.

Lisaks kõnniteekivid, puitmaterjal, metalltooted, näiteks armatuurvõrk. Viimasest küll otsesest puudust pole, kuid hinnad on teinud suure hüppe. OSB- plaatide saadavus on pea olematu, keegi ei oska isegi tarneaega öelda.

Decora tegevdirektor tunnistas, et kui varasematel aastatel on materjalide hinnatõusud jäänud kolme-nelja protsendi lähedale, siis tänavu on mõne toote hinnakasv kolossaalne.

"Täna me näeme metalli puhul isegi kuni 50-protsendist hinnatõusu. Kahju on sellest, et mõningad hinnad on sellised, et kehtivad ainult kuni 24 tundi. Aga üldehitusmaterjalide puhul praegu 20-30 protsenti hinnatõusu on täiesti tavapärane," nentis Tubli-Müür.

Hinnastamine ja tarned oksjoni-meetodil

Bauhofi turundusdirektor Maarja-Liis Toomik kinnitas, et sellist hinnasurvet ei ole nende sektoris pikka aega olnud.

"Olukord on muutunud päris huvitavaks. Nii hinnastamine kui ka tarned käivad poolenisti oksjoni-meetodil. Ehk see, kes teeb parima pakkumise, see ka kauba saab," rääkis Toomik.

"Paljudes kohtades on ka see, et kui varasemalt on olnud pikemaajalised kokkulepped tarnijatega ja nad on garanteerinud meile mingisugused hinnad ja mingisugused kogused, siis praegu seda enam ei ole. Ehk müük käib põhimõtteliselt elava järjekorra alusel," lisas ta.