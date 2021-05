Pärnu haigla ravijuht Veiko Vahula ütles, et kõik töötajad haiglas on kulla hinnaga.

Ja kui keegi pole nõus end vaktsineerida laskma, ei järgne sellele kohe töölepingu lõpetamist. Oluline on, et töötaja oleks nõus sellega, et teda hakatakse vaktsineerimise asemel tihti testima ja kui töötaja pole sellega nõus, tuleb töölepingu lõpetamine tõsiselt kaalumisele.