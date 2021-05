Lanno: suvi tuleb

Pärast mitu nädalat kestnud platood nihkus koroonasse nakatumise tase möödunud nädalal kõvasti allapoole. Küll aga on pole leevendused jõudnud veel nakatumise tasemele mõju avaldada.

Sellest reedest vähendavad haiglad oma koroonavoodikohtade arvu. Alles jääb 378 kohta, neist 31 intensiivraviks.

Kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on langenud 291-ni. Kui varem püsis nakatumismäär pikalt stabiilsena paigal, siis nüüd toimus nädalaga 18-protsendiline langus. Nakatumiskordaja R on 0,88.

"Üks on selge: suvi tuleb," teatas terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Mäletatavasti ähvardas ta kaks kuud tagasi, kui nakatumise tase erakordselt kiiresti tõusis, suve ärajäämisega.

"Haigestumise intensiivsus on kõrge, aga selle trend languses," ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp. "Loodame jõuda keskmisele haigestumise tasemele lähiajal."

Maakonniti on nakatumise trend valdavalt languses või stabiilne. Langenud on tase ka senistes murepiirkondades Lasnamäel, Mustamäel, Maardus. Kasvutrendis on nakatumine aga endiselt Ida-Virumaal, Tartumaal, Valgamaal ja Pärnumaal.

Eelmisel nädalal kasvas haigestumine 10-14-aastaste seas.

Haigust toodi möödunud nädalal välismaalt sisse 49 juhul, eeskätt Venemaalt, Rootsist ja Soomest.

95 protsendil juhtudest on Eestis levinud Suurbritannia tüvi. 64 juhul on tuvastatud LAV tüvi, neljal juhul India mutatsiooniga tüvi, viimased toodi kõik sisse (Maldiividelt, Saksamaalt, Venemaalt).

Langustrendis on ka koroonasse suremus. Eelmisel nädalal suri 17 inimest, mis on selle aasta madalaim tase.

Samas pole veel saanud mõju avaldada sellest nädalast kehtima hakanud esimesed leevendused. Järgmisest nädalast lisandub veel leevendusi.