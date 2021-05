Vabu vaktsineerimisaegu hakkab lisanduma kord nädalas

Praeguseks on vaktsineeritud 38 protsenti Eesti täisealisest elanikkonnast. Huvi vaktsineerimisaegade saamiseks on jätkuvalt kõrge, hetkeseisuga on üle Eesti saadaval 552 vaba aega, millest üle 300 on Ida-Virumaal ja üle 100 Pärnus.

Vaktsineerimisjuht Marek Seer ütles, et sel nädalal jooksvalt uusi aegu enam ei lisata, ei digiregistratuuri ega ka kõnekeskusesse. Ca 25 000 vaktsineerimisaega lisatakse laupäeval.

"Neid jaotatakse sinna, kus nõudlus on suurem," täpsustas Seer, tuues esile Harjumaa ja Tartu.

Edaspidi hakkabki uusi vaktsineerimisaegu lisanduma süsteemi vaid kord nädalas nädalalõputi.

Iseäranis lisandub AstraZeneca aegu. Medicover avab AstraZeneca manustamiseks eraldi vaktsineerimiskeskuse, kuhu on oodatud üle 50-aastased. Immunoprofülaktikakomisjon seda vaktsiini alla 50-aastastele ei soovita.