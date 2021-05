Neljapäeval on oodata pilves ilma ja kohati ka vihma

Neljapäevane ilm on Eestis ühtlaselt jahe, vihmapilved liiguvad keskpäeval üle Ida- ja Põhja-Eesti. Sooja tuleb 12 kuni 16 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva liigub üle Põhja-Eesti üksikuid pilvi ja seal võib ka natuke sadada. Kohati tekib udu. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 5 kuni 9, idaservas kuni 11 kraadi.

Neljapäeva hommikul on Lääne-Eestis taevas selgem, ida pool on pilvisem, aga ka enamasti sajuta. Tuul puhub läänest ja loodest 3 kuni 9 m/s. Sooja on 8 kuni 11 kraadi.

Päeval on Ida- Eestis pilvine. Keskpäeva paiku võib vihm Kagu-Eestisse, pärastlõunal Peipsi äärde ja Virumaal jõuda, õhtul laieneb sadu loode-põhja poole. Lääne- ja Kesk-Eestis on päev kenam ja suurema sajuta. Tuul puhub läänest ja loodest 4 kuni 9, puhanguti 13 kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 12 kuni 16, tuulele avatud rannikul 9 kraadi piires.

Reede öö lisab vihma Eesti idaossa, päev toob üles kerkivaist pilverünkadest hoovihma. Tugev edela- ja läänetuul lisab kõledust. Laupäeva öö on selgem ja jahedam, päeval kandub üle taeva vihmapilvi.

Ka pühapäev tõotab tulla sajune, kuid uuel nädalal on oodata selgemat taevast.