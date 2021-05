Pandeemia lükkab edasi Eesti põllumeeste rapsiõlitehase käivitamise

Imavere lähistele Paia risti kerkiva rapsiõlitehase käikuandmine lükkub umbes nelja kuu võrra edasi, kuna koroonapandeemia tõttu tekkisid raskused seadmete hankimisel. Siiski on lootus, et Eesti põllumeestele kuuluva osaühingu Farm In Productions õlitehas käivitatakse sügisel rapsiseemne töötlemise ajaks.

Eesti põllumeeste ühisettevõttena rajatav Imavere õlikultuuride tehas oligi plaanis ehitada kahes etapis. Aastal 2019 valmisid kuivatikompleks, 15 000 tonni mahutav teraviljahoidla ja laborihoone.

Teises etapis oli plaanis rajada õlikultuuride töötlemise tehas, kuid selle ehituse algus viibis erinevatel põhjustel ja kui ehitaja, Paide MEK-iga käed löödi, lepiti kokku, et tehas antakse käiku veel tänavu maikuus. Kuid nagu selgitas ettevõtte juhatuse liige Margo Kuusk, muutis koroona-pandeemia ka neid plaane.

"Koroona on tabanud ja häirinud nii meie ettevõtete tööd siin Eestis kui ka meie partner Farmet AS-i, mis on Tšehhi ettevõte, oma seadmete ettevalmistamisel. See ongi see põhjus, mis on tekitanud viivitusi. Tehase valmimine, seadmete tarne ja paigaldus toimubki juuni lõpp, juuli algus," rääkis Kuusk.

Kogu kompleksi maksumuseks oli kavandatud 7,8 miljonit eurot, millest veidi alla kahe miljoni on PRIA toetus. Nüüd on selge, et kahksa miljoni euroga seda tehast siiski valmis ei ehita.

"Nii teatavate muudatuste sisseviimisel kui ka siis tänu sellele, et kogu see projekt on tegelikult veninud, on selle projekti maksumus suurenenud pea 9 miljonini," ütles Kuusk.