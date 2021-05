SAPTK vaidlustas kohtus meeleavaldustele seatud piirangud

SAPTK-i juhataja Varro Vooglaid ütles ERR-ile, et kaebuse esitamine oli hädavajalik. "Kui me mõtleme nii, et me elame demokraatlikus õigusriigis siis sõnavabadus ja õigus meelt avaldada on kaks kõige olulisemat poliitilist õigust üldse," lausus Vooglaid.

"Me oleme näinud seda, kuidas valitsus kergekäeliselt surub maha kodanike õigust meelt avaldada. Esiteks surutakse seda maha kehtestades sellised piirangud, mis on teadusliku aluseta ja mittevajalikud. Me teame, et välitingimustes viirus praktiliselt ei levi. Ja teiseks - kui inimesed ikkagi meelt avaldavad, siis saadetakse peale eriüksuslased ja suured politseijõud koos koertega," rääkis Vooglaid.

"On näha, et püütakse saavutada sellist olukorda, kus valitsuse poliitika kohta ei saakski meelt avaldada," sõnas ta.

Vooglaiu hinnangul oleks valitsus võinud poliitilistele meeleavaldustele teha kogunemispiirangute kehtestamisel erandi.