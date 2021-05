Reede on vahelduva pilvisusega ja oodata võib hoovihma

Lähipäevil kehtib praegune ilmamuster ning sajupilvi liigub enam üle Mandri-Eesti, saartele jõuab neid vähem. Reede on vahelduva pilvisusega, sooja on 9 kuni 15 kraadi.

Reedel liigub Eestisse vihmasaju toonud madalrõhkkond üle Soome põhja-loode suunas ning jõuab Lapimaale. Öösel tihedam sadu lahkub, päeval jõuab pöörise lõunaserva mööda uusi vihmahooge, lääne- ja edelatuul tugevneb ning lisab veidi jahedust. Õhtu poole läheneb lõunast kõrgrõhuhari: muudab ilma järk-järgult selgemaks ja rahustab ka tuult.

Öö vastu reedet on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Kohati on udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 11 kraadi.

Reede hommikul on on kohati vihmahooge ja mõnel pool uduvõimalus. Tuul puhub edelast ja läänest 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 11 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub lääne- ja edelatuul 5 kuni 11, puhanguti 14, kohati kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 15 kraadi.

Laupäeva öö on suurema sajuta, päev edelast kirdesse levivate vihmahoogudega. Öösel on sooja 4 kuni 9 kraadi, päeval 13 kuni 18, rannikul kohati alla 10 kraadi.

Pühapäeva öö on sajusem Ida-Eestis, päeval jagub vihmahooge paljudesse kohtadesse üle maa. Öö on eelnevast veidi soojem, päeval on sooja keskmiselt 14-15 kraadi. Esmaspäev tuleb päeva jahutavate vihmahoogudega ja puhangulise tuulega, teisipäeval jõuab lõunast sajuhooge, aga võimalik, et ka soojemat õhku ning päevamaksimumid tõusevad sel juhul 20 kraadi ümbrusesse.