Eesti kohtupraktikas saab õigeksmõistetu harva kulud täies mahus hüvitatud

Kohus leidis, et mõistlik on hüvitada Aivar Mäele kaitsjatasudena 9231,60 eurot taotletud 14 699,40 euro asemel.

Millisele moraalsele või rahalisele hüvitisele on lootust kohtus võitnud, ent avalikkuses kõvasti pihta saanud inimestel, küsis saatejuht Märt Treier.

"Õiguslikus vaates on asi lihtne," vastas Aas. "Õigeksmõistev otsus loetakse ise piisavaks kompensatsiooniks. Hüvitatakse advokaadikulud, sageli isegi mitte täies ulatuses."

"Moraalse kahju eest kompensatsiooni nõudmist riigilt ei ole antud juhul alust. Kui isik tunneb, et keegi, näiteks meedia, on läinud tema eraelu kajastamisega liiale, siis kohtusse saab nende vastu pöörduda," lisas ta.

Aasa sõnul on tavapärane Eesti kohtupraktikas, et kohus ei mõista välja kogu advokaadikulu, vaid see jääb poole või kolmandiku peale. "Hindab kohus seda riigi poolt makstavate määratud kaitsjate tasu alusel. See on selgelt probleem, kuna need tasud on väikesed," ütles ta.

Hindade erinevus kohtualuse enda palgatava advokaadi tasuga on Aasa sõnul kaks kuni neli korda.

"Kohtus õigeks jääv inimene võibki jääda miinusesse, kuid ka au ja hea nime taastamine on väärtus," möönis Aas.

Aas lisas, et Aivar Mäe protsessi eripära on, et juhtum balansseeris eetika ja õiguse piirimail.

"Antud juhul on tegu õigusliku hinnanguga Aivar Mäe teole," rõhutas Aas. "Erakordsus seisnes selles, et Mäe ja tema kaitsja taotlesid avalikku kohtuistungit."

Riigikohus ei võtnud neljapäeval arutusele politsei kassatsioonkaebust rahvusooperi Estonia eksjuhi Aivar Mäe ahistamisskandaali väärteoasja lõpetamisele.

Kuna riigikohus politsei kaebust ei aruta, siis jõustus Harju maakohtu 17. veebruari otsus, mis tühistas Mäele politsei poolt tehtud 400 euro suuruse trahvi ja lõpetas tema väärteoasjas menetluse. Väärteoasjas tehtud otsusega karistas politsei Mäed rahatrahviga 400 eurot.

Mäe vaidlustas väärteootsuse, kuna ei nõustunud sellega ning eitas talle etteheidetavate tegude toimepanemist.

Rahvusooper Estonia mitu naistöötajat tuli mullu juuni lõpus välja väidetega, et Estonia juht Aivar Mäe on neid alandanud ja seksuaalselt ahistanud. Mullu augusti lõpus esitas Mäe tagasiastumisavalduse, mille rahvusooperi nõukogu rahuldas.