Austraalias avaldasid tuhanded meelt valitsuse kliimapoliitika vastu

Üle riigi toimus vähemalt 30 meeleavaldust, osalejate seas oli ka palju õpilasi, kes jätsid kooli minemata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meeleavaldust mõjutas ka valitsuse teisipäeval avalikustatud otsus ehitada Sydney lähedale uus gaasielektrijaam.

"Noored on hirmul tuleviku pärast, sest valitsus ei paku mingit selget tegevust kliima suhtes ning me ei ole kindlad, milline meie tulevik välja näeb. Me ei tea, kas see on ohutu tulevik. Me ei mõista, miks peaks koolis vaeva nägema, kui kooli lõpetades on tulevikus vaid üks ekstreemne keskkondlik sündmus teise järel," ütles meeleavaldaja Natasha Abhayawickrama.