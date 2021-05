Tallinn esialgu jätkab rendisoodustuse pakkumist restoranidele

Alates esmaspäevast on kõikide söögikohtade siseruumid taas kõigile avatud. Vanalinnas kuuluvad sellised pinnad sageli linnale. Linn pakkus raskel ajal sellistele äridele 80 protsendilist rendisoodustust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohvik Kehrwieder omanik Vello Leitham ütles, et mõni kuu tagasi aitas hinge sees hoida ka konkurentsi puudumine. "Mõni kuu tagasi kui sa alustasid McDonaldsist tulid Raekoja platsi, siis ainukesed asjad, mis olid lahti, olid Troika ja meie. Põhimõtteliselt mitte keegi üldse ei olnud siin vanalinnas lahti, see aitas meil hing sees hoida," rääkis Leitham.

Leithami sõnul on Vanalinna Ettevõtjate ühingusse koondunud äridest tänaseks vaid pooled alles.

"Minna mööda Pikka tänavat, siis on näha, et pesemata aknad ja maakleri kuulutused kõik naeratavad vastu ja et äripind saadaval- saadaval-saadaval. Ja praegu, maikuus, kujuta ette, siin oleks kruiisilaevad. Iga päev vooriks seda Saiakäiku 2000, 5000, 7000 inimest," sõnas Leitham.

Vanalinna Ettevõtjate ühing tahaks, et üürisoodustust pikendataks oktoobri lõpuni. Söögikohtade siseruumide üürivabastus kehtib praeguste otsuste järgi mai lõpuni, terassidel kauem.



"Kõik välirajatised, millega kodanike teenindada, nende üürivabastus kehtib 30 juunini. Selles osas on meil selge plaan, et kui me saame Euroopa Komisjonilt loa, siis seda pikendame ilmselt hooaja lõpuni. Täna küsides, et mis saab siseruumide üürisoodustustest, mul hetkel vastust ei ole. Tõsi ta on, et see tähtaeg on ligidal, aga me uuel nädalal hakkame sellega tegelema. Ja võibolla mingi soodustus säilib," rääkis Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu.

14 kuuga on Tallinn maksnud ettevõtluse valdkonnas toetusi 10 miljonit euro eest, ütles Riisalu.