Põlva koolis valmis väliõppe klassiruum

Selleks, et õpilased ei peaks veetma kogu päeva umbses klassiruumis, vaid saaks viibida rohkem vabas õhus, on Põlva koolis valminud väliõppe klassiruum.

Vastvalminud väliõppe klassis, mis meenutab eemalt vaadatuna lehtlat või suurt grillkoda andsid tunni Põlva päästekomando töötajad.

"Esimene tund oli huvitav just selle poolest, et üks kümme minutit nad kuulsid just muid hääli, kui me saime hakata rääkima oma teemat, mis meil nagu planeeritud oli," rääkis klassijuhataja Kersti Kõiv.

Ilusa ilmaga õueklass tühjana ei seisa, sest vabas õhus õppimisel on omad eelised, näiteks ei pea maski kandma.

"Selliseid lihtsamaid ja põnevamaid üritusi ja tunde saab siin igal juhul teha, mingisuguseid otsimismänge ja võib-olla tahvlit me siin ei kasuta. Praegu eriti, enne kooliaasta lõppu, kus on kordamis teemad põhiliselt, saab siin igal juhul midagi välja mõelda," lisas Kõiv.

Olenemata sellest, et väljas puhub külm tuul ja on vaid 12 kraadi sooja, meeldis Põlva kooli kolmanda klassi õpilastele välises õppeklassis õppida.

"Siin saab värsket õhku...ja linnulaulu kuulata ja siin on lihtsalt väga mõnus," ütles õpilane Ketrin.

"Vahepeal on isegi külm, aga muidu mul siin meeldib. See kujundus on ka ilus," lisas õpilane Karl.