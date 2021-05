Laupäeval tuleb hoovihma

Hommikul on nii selgemat taevast kui pilvi. Liivi lahe ääres ja Lõuna-Eestis sajab ka vihma. Tuul puhub edelast ja lõunatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 11 kraadi.

Päeval vaheldub päike pilvelaamadega. Mitmel pool sajab hoovihma, pole välistatud äike. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 17, rannikul kohati 10 kraadi.



Järgnevatel öödel on pilvi hõredamalt ja selgineva taeva alla on taimede kõrgusel 0 lähedast jahedust karta. Päeva jooksul paksust koguvad pilverüngad toovad sajuhooge alla.