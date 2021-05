India valitsus nõudis kohaliku viirusetüve postituste eemaldamist

Viirusetüve variant B.1.617 avastati Indias eelmisel aastal ning seda peetakse riiki tabanud ränga koroonalaine põhjustajaks.

See on levinud üle maailma vähemalt 44 riiki ning "India variant" on muutunud laialt kasutatavaks terminiks.

Valitsuse korralduse edastas reedel elektroonika- ja infotehnoloogia ministeerium ning see näitab valitsuse tundlikkust süüdistuste suhtes, et uue puhangu kontrolli alla saamisega on probleeme.

Ministeerium väitis, et maailma terviseorganisatsioon (WHO) ei ole seostanud varianti B.1.617 ühegi konkreetse riigiga.

WHO nimetas eelmisel nädalal seda viirusetüve "globaalseks mureallikaks".

India teatas laupäeval veel 257 000 uuest nakatumisest ja 4194 koroonasurmast viimase ööpäeva jooksul. Riigis on tuvastatud 26,2 miljonit nakatumist, COVID-19 tõttu on surnud 295 525 inimest.