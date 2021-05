Vaktsineerimisaegadest broneeriti nelja tunniga pea pooled

Veebiregistratuuri ootejärjekord on nädala algusega võrreldes tunduvalt lühenenud, samal ajal töötavad suured vaktsineerimiskeskused nüüd täiskoormusel. Vaktsineerimisjuhi Marek Seeri hinnangul on registreerimishuvi Eesti elanikkonna üldist madalat vaktsineerimissoodumust arvestades isegi ootamatu.

Laupäeval kell 9 paisati digiloo keskkonda täiendavalt 25 000 vaktsineerimisaega, sedamööda, kuidas tarne on saanud kindlamaks, eeskätt Pfizer-BioNTechi vaktsiinil. Nüüd jälgib süsteem, kui palju huvilisi saab minuti jooksul süsteemile ligi. Ülejäänud pannakse järjekorda.

Päeval kella üheks oli tehtud 11 700 broneeringut.

Vaktsineerimisjuht Marek Seeri sõnul näitab see, et vaktsineerimishuvi püsib kõrge ja inimesed tahavad saada vaktsineeritud.

Tallinnas Tondiraba jäähallis avatud vaktsineerimiskeskus läks üle täiskoormusele. Suurte masside puhul saab teha ka üldistusi. Vaktsineerimisjärgseid kõrvaltoimeid ilmneb harva. Probleem on nendega, kes miskipärast otsustavad mitte süüa-juua ning ka alkoholi tarvitajatega -- neil hakkab halb.

Ootamatult palju on Eestis elavaid välismaalasi, kes ei suuda klapitada oma teist vaktsineerimisaega.

"12-tunnise tööpäeva jooksul, millest üheksa tundi on vaktsineerimist, on 1188 doosi igaks päevaks, see teeb ühe vaktsineerija tunnikoormuseks keskmiselt 22 patsienti," rääkis Ida-Tallinna keskhaigla vaktsineerimise koordinaator Ülle Rohi.

Neid, kes tulemata jätavad, on ülivähe.

"Kordan üle, palun tulla siia ainult nendel inimestel, kellel on antud eelnevalt antud vaktsineerimise aeg. Kohapeal mingit elavat järjekorda, jääkdoose või muud sellist või kohapeal registreerimist ei toimu," märkis Rohi.

Eesti elanikkond paistab teistega võrreldes silma vähese vaktsineerimishuviga, olgu tegu gripi või teetanusega. COVID-i vaktsineerimisralli tulemusi võib ennustada mõne väiksema grupi, näiteks meedikute või õpetajate põhjal, kus kahe doosi tee juba läbitud. Praegu on elanikkonna 70-protsendisest vaktsineerimiseesmärgist täidetud vaid osa.

"Ma ise algusest peale olen skeptiline olnud selles osas, kuna tulles haiglasüsteemist ma nägin, kui kiiresti tuli ära 50 protsenti ja natuke peale. Tegelikult peale selle hakkas päris keeruline personaalne töö pihta, ja kui me vaatame eelnevaid perioode, enne COVID-it, kuidas on meie vaktsineerimissoodumus olnud, siis ei julgenud ma nii optimistlik olla, aga loodame, et ma eksin," rääkis Seer.