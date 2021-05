Pühapäeval sajab mitmel pool vihma

Vihmasadu kandub öösel mööda Eesti idaosa põhja poole, sadu on kohati tugev. Päeval on vihmahooge siin-seal ka lääne pool.

Öö vastu pühapäeva tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, kuigi paiguti tekib udu. Ida-Eestis pilvisus tiheneb, Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, liikudes edasi loode-põhja suunas. Tuul puhub muutliku suunaga 1 kuni 7 meetrit sekundis, idas tõuseb hommikuks puhanguline kirdetuul. Temperatuur on kolmest kraadist saartel 11 kraadini kagus, aga võib maapinnal kohati ka nulli lähedale langeda.

Hommikul on valdavalt pilvine, mererannikul ka udune, ning selgimisi on vaid Lääne-Eesti saartel. Mandri lõuna- ja idaosas sajab vihma. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest 3 kuni 8, mandri idaservas pöördub põhja ja kirdesse ning tugevneb puhanguti kuni 14 meetrini sekundis. Temperatuur on 6 kuni 10 kraadi juures.

Päev tuleb muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab vihma, sadu on tihedam Ida-Eestis. Läänes on vihmahooge hõredamalt, ühtlasi puhub seal valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Ida-Eestis puhub lääne- ja loodetuul 8 kuni 13, iiliti kuni 20 meetrit sekundis, alles õhtul nõrgeneb järk-järgult ja pöördub läänekaarde. Kõige soojem võib seekord olla saartel kuni 17 kraadiga.

Uus nädal toob vihma tublisti lisaks. Esmaspäeval sajab mitmel pool hoovihma ja temperatuur jääb üsna tagasihoidlikuks.

Teisipäeval läheb juba mõnevõrra soojemaks ja päikest näeb rohkem, samas mandril on mõnes kohas siiski hoovihma.

Kolmapäevast on sadu jällegi väga paljudes kohtades, ometi päikestki pilvede vahelt paistab omajagu.