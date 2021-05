Briti kaitseministri sõnul on Venemaa peamine oht Ühendkuningriigile

"Meid külastavad regulaarselt Vene laevad, sealhulgas ka Venemaa sõjalaevad," vahendas ajaleht The Telegraph kaitseministri sõnu. "Me oleme püüdnud pingeid maandada, oleme püüdnud kasutada erinevaid meetodeid, aga seni, kuni Venemaa oma suhtumist ei muuda, on üsna raske näha, kuhu me suundume," rääkis Wallace ning viitas Venemaale kui riigile, mis korraldas keemiarünnaku Salisburys.

Briti kaitseministri sõnul on Venemaa hiljuti ette võtnud mitmeid aktsioone, mis on suunatud Ühendkuningriigi vastu. Ta tõi erilisena esile eelmise aasta lõpus toimunu, kui Suurbritannia lähedastes vetes märgati üheksat Vene sõjalaeva.

The Telegraphi andmeil on alates 2013. aastast Briti võimud registreerinud vähemalt 150 juhtumit, kus Vene sõjalaevad on lähenenud Ühendkuningriigi rannikule ja Briti merevägi on saatnud Vene laevu jälgima oma alused.

Nii on nähtud Vene sõjalaevu Iiri meres, mida Wallace´i sõnul pole juhtunud väga kaua aega.

Wallace andis lehele intervjuu seoses Briti kuningliku mereväe äsja valminud lennukikandja HMS Queen Elizabeth väljumisega Portsmouthi sadamast esimesele pikale retkele Kaug-Itta. Kaitseministri sõnul annab see tunnistust sellest, et Ühendkuningriik on taas globaalne sõjaline jõud, mis suudab tegutseda oma piiridest tuhandete kilomeetrite kaugusel.