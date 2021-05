Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud üle 40 protsendi täisealistest

Eestis on pühapäevahommikustel andmetel vähemalt ühe doosiga COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud 434 398 inimest, mis tähendab 40,3 protsenti täiskasvanud elanikkonnast.

Sotsiaalministeeriumi teatel on vaktsineerimiskuur on lõpetatud 225 352 inimesel. Kõigist üle 70-aastastest inimestest on saanud vähemalt ühe kaitsesüsti 65,3 protsenti.

Üle 80-aastastest on praeguseks vaktsineeritud 60 protsenti, vanuserühmas 70-79 on vaktsineeritud 69 protsenti.

Üheteistkümnes maakonnas on kõigist üle 70-aastastest vaktsineeritud enam kui 70 protsenti, Jõgevamaal, Järvamaal, Läänemaal, Saaremaal, Viljandimaal üle 75 protsenti, Raplamaal 80 protsenti ning Hiiumaal 88 protsenti.

Kahes kolmandikus omavalitsustest (54 omavalitsuses 79-st) ületab vanemaealiste vaktsineeritus 70 protsenti ja 14 omavalitsuses 80 protsenti.

Üle 70-aastaste vaktsineeritus vähemalt ühe doosiga on kõige kõrgem Hiiumaal (88 protsenti), Kihnus (86 protsenti), Kuusalu ja Viimsi vallas (83 protsenti), Rapla, Lääne-Nigula ja Saku vallas (82 protsenti), Muhu, Otepää, Türi, Kadrina ja Jõgeva vallas (81 protsenti) ning Harku ja Kohila vallas (80 protsenti).

Vanuserühmas 60-69 on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 58 protsenti ning vanuserühmas 50-59 on vaktsineeritud 49 protsenti.

Kõigist täisealistest on praeguseks vaktsineeritud 40,3 protsenti. Viieteistkümnes vallas on vaktsineeritud enam kui pooled kõigist täisealistest: Hiiumaal ja Muhu vallas (59 protsenti), Kambja vallas (55 protsenti), Vormsi vallas (54 protsenti), Kihnu vallas (53 protsenti), Lääne-Nigula vallas (52 protsenti), Jõgeva, Haljala, Otepää, Kuusalu ja Kastre vallas (51 protsenti) ning Saaremaal, Tartu vallas, Luunja ja Nõo vallas (50 protsenti).

Kokku on Eestis praeguseks tehtud 637 084 kaitsesüsti. Vaktsineerimisi on teinud kokku 522 tervishoiuasutust, sealhulgas 418 perearstikeskust.

Viimase nädala jooksul on tehtud praeguseks kokku 57 792 kaitsesüsti. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on Euroopa Liidus keskmiselt praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 39,6% täiskasvanud elanikkonnast.

Tuleval nädalal on Eestisse oodata 43 290 doosi Pfizer/BioNTech COVID-19 vaktsiini, 8400 doosi Moderna vaktsiini ja 7540 doosi Jansseni vaktsiini.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist. Ametlik info COVID-19 vaktsineerimise kohta: www.vaktsineeri.ee