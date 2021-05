Iraan loobus tuumaprogrammi ÜRO järelevalvele näitamisest

Qalibafi sõnul toetas valvekaamerate signaali jagamise lõpetamist riigi kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei.

2015. aastal sõlmiti Iraaniga tuumalepe. Kokkuleppe kohaselt Iraan nõustus ÜRO järelevalvega ja samuti piirama rikastatud uraani tootmist.

2018. aastal USA president Donald Trump loobus kokkuleppest. Iraani vastased sanktsioonid taastati.

Eelmisel aastal võtsid Iraani parlamendiliikmed vastu seaduse, mis piiras ÜRO järelevalvet sõjaväerajatistele. Parlament ähvardas samuti igasuguse koostöö lõpetada, kui Trumpi kehtestatud sanktsioone ei tühistata.

Iraan väidab, et USA sanktsioonide tõttu on islamiriik alates 2018. aastast kaotanud 830 miljardit eurot. Iraani rahaühiku riaali väärtus langes 80 protsenti.

Pühapäeval olid mitmes Iraani provintsis elektrikatkestused. Katkestuses süüdistasid võimud madalat hüdroenergia tootlikkust ja krüptoraha tootmisele kuluvat energiat.

Krüptoraha teenib riigile raha, mis ägab USA sanktsioonide all, teatas The Times.

Vaatamata USA sanktsioonidele islamiriik jätkab uraani tootmise suurendamist.

USA välisminister Antony Blinken kahtleb, et Iraan tahab vähendada uraani rikastamist. "Ma arvan, et Iraan teab, mida ta tegema peab. Me pole veel näinud, kas Iraan on selleks valmis," ütles Blinken.