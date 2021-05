Möödunud nädalal teatati 82 juhul koroonavaktsiini kõrvaltoimetest

49 kõrvaltoimeteatist esitati Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty kohta.

Vaktsiini ebaefektiivsust kirjeldati kümnes teatises, kus vaktsineeritud haigestusid kerge kuluga koroonasse pärast teise vaktsiiniannuse saamist.

Ühes teatises kirjeldati allergilise reaktsioonina tekkinud kõriturset 15 minutit pärast esimest vaktsiiniannust, patsient vajas ravi.

Ühes teatises kirjeldati 62-aastasel mehel nägemisteravuse langust ja võrkkestasoone sulgust ühes silmas 11 päeva pärast esimest vaktsiinidoosi, patsient saab ravi. Tal esinevad ka kaasuvad haigused, mis võisid võrkkestasoone sulguse teket soodustada.

Ühes teatises kirjeldati 32-aastasel mehel nädal pärast teist vaktsiinidoosi epileptilise hoo teket. Patsiendil on varem diagnoositud epilepsia, kuid viimased viis aastat ei ole ta selle vastu ravimeid kasutanud. Nüüd taasalustati epilepsiaraviga.

Ühes teatises kirjeldati 79-aastasel mehel isheemilise ajuinsuldi teket 13 päeva pärast esimest vaktsiinidoosi. Patsient vajas haiglaravi ja on taastumas. Tema ajuinsuldi riski suurendasid oluliselt kaasuvad haigused.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone, mis kestsid mõne päeva, üksikutel juhtudel ka kauem, nagu naha tundlikkushäired ja naha valulikkus, vererõhu tõus, tasakaaluhäired, maitsetundlikkuse muutus, suukuivus, kuulmishäired, menstruatsioonihäired, põieprobleemid, veresuhkru taseme tõus.

Töövõimetuslehte vajati üheksal juhul.

Kokku on Pfizer/BioNTechi vaktsiini süstitud Eestis 402 956 doosi, kõrvaltoimetest on teatatud 1210 juhul. Seega on Eestis esinenud Pfizer/BioNTechi vaktsiini kõrvaltoimeid 0,3 protsendil juhtudest.

Moderna vaktsiini kõrvaltoimetest teatati möödunud nädalal 12 juhul.

Ühes teatises kirjeldati silmanärvi põletiku teket ühes silmas 15 päeva pärast esimest vaktsiinidoosi. Patsiendil esineb kaasuvalt hulgiskleroos ning silmanärvi põletikku on esinenud ka varasemalt. Seos vaktsiiniga ei ole tõenäoline.

Ühes teatises kirjeldati trombotsütopeenia ja seedetrakti verejooksu teket kuus päeva pärast esimest vaktsiinidoosi, see seisund vajas haiglaravi. Patsiendil on ka varasemalt esinenud trombotsütopeeniat.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone, nagu naha tundlikkushäired ja maitsetundlikkushäired.

Töövõimetuslehte vajati kahel juhul.

Kokku on Moderna vaktsiini süstitud Eestis 55 420 doosi, kõrvaltoimetest on teatatud 97 juhul. Seega on Eestis esinenud Moderna vaktsiini kõrvaltoimeid 0,18 protsendil juhtudest.

AstraZeneca Vaxzevria vaktsiini kohta teatati möödunud nädalal kaheksast kõrvaltoime juhust.

Teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone. Esines luuvalu, tasakaaluhäireid ja pearinglust koos oksendamisega, jäsemete turset, alatemperatuuri, naha kahvatust, südamekloppimist, verevalum silmas.

Kokku on AstraZeneca vaktsiini süstitud Eestis 176 591 doosi, kõrvaltoimetest on teatatud 2434 juhul. Seega on Eestis esinenud AstraZeneca vaktsiini kõrvaltoimeid 1,38 protsendil juhtudest.

Jansseni vaktsiini kõrvaltoimetest teatati möödunud nädalal 13 juhul.

Ühes teatises kirjeldati 81-aastasel mehel neljandal päeval pärast vaktsiinidoosi krambihoo ja isheemilise ajuinsuldi teket, patsient vajab haiglaravi. Tal on varasemalt esinenud ajuinfarkte, lisaks mitmed kaasuvad haigused, mis on ajuinsuldi riskfaktorid (diabeet, südamepuudulikkus, hüpertooniatõbi). Seos vaktsiiniga on ebatõenäoline.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone: kõhuvalu, isutust, oksendamist, tasakaaluhäireid, luuvalu, seljavalu, nahatundlikkushäireid, lihaste kangust, hingeldust ja hingamisraskust, südamekloppimist ja pulsisageduse suurenemist, nägemishäireid.

Töövõimetuslehte vajati ühel juhul.

Kokku on Jansseni vaktsiini süstitud Eestis 5846 doosi, kõrvaltoimetest on teatatud 13 juhul. Seega on Eestis esinenud Jansseni vaktsiini kõrvaltoimeid 0,22 protsendil juhtudest.

Eestis on alates vaktsineerimise algusest tehtud 3754 kõrvaltoime teatist, mis moodustab 0,59 protsenti kõigist vaktsiinidoosidest.