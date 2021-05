Esmaspäevast avanesid söögikohad: "koha peal söömine on ikka midagi muud"

Esimesed restoranikülastajad jõudsid kohale, kui lõunat pakkuma hakati. Neid polnud nii palju, kui lokaalipidajad ja kokad võib-olla lootsid, kuid nad olid tõend sellest, et ranitsatoidu ja tuule käes söömise järel tahaks nii nagu vanasti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Vahe on see, et sa saad tulla välja ja lisaks sellele söögile nautida värsket õhku ja seltskonda ka. Ja toit kindlasti on midagi muud süüa laua pealt kui karbist," ütles restoranikülastaja Kristiin.

Kampai restorani peakokk Hide Hirakata ütles, et Kampai pakub toitu, teenindust ja keskkonda. Toiduranitsa ja restoranis istumise vahel on öö ja päev.

"Isegi päikesepaistelise ilmaga polnud palju neid, kes tellisid eelroa, prae ja magustoidu. Lihtsalt istuti, söödi kiiresti ja mindi ära," lausus Hirakata.



Kampai restorani omanik Indrek Kasela nentis, et hetkel valitseb suur kokkade ja ettekandjate puudus. "Ega siis keegi ei taha ebakindlust tuleviku suhtes," ütles ta.

Nende ettevõtjate jaoks, kes korraldavad kontserte, oli kinniste uste aeg raske. Ka praegu pole mõtet esinejaid kutsuda, kuni siseruumid pooltühjad tuleb hoida ja õues veel päris soojaks pole läinud.

Kivi Paber Käärid restorani tegevjuht Riina Rossar märkis, et nende käibest moodustaski 50 protsenti kontserdid. "Meil oli iga nädalavahetus üks kuni kaks kontserti, mis nüüd ära jäid. Ja kahjuks need toetuste alla ei läinud, nii et jäime natuke õhku rippuma," sõnas Rossar.

Loota võib ka naabritele. Ühes restoraninurgas võõrustasid kohalikud soomlased külalisi põhja poolt Soome lahte. Viimati olid need Eestis külas sügisel.

"Eestis on mõnusam õhkkond. Elust on rohkem rõõmu," ütles soomlane Jutta. Ta lisas, et on aasta jooksul esimest korda restoranis söömas.



Mika lisas, et eks vaktsineerimine võimaldab jälle vabamalt elada. "See oli raske aasta kõigile."