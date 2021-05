Putin ja Biden kohtuvad ilmselt Genfis

Genf, Šveits, on kõige tõenäolisem Bideni ja Putini kohtumispaik, ütlesid neli administratsiooni allikat telejaamale.

Šveitsi ajaleht Tages-Anzeiger teatas veidi hiljem anonüümsetele allikatele viidates, et presidendid võivad kohtuda juba kahe nädala jooksul Genfis.

Venemaa võimud on kinnitanud, et Ühendriikide ja Venemaa esindajad on kohtunud ja eelseisvaks kohtumiseks valmistunud. Vene asevälisminister Sergei Rjabkov ütles möödunud nädalal, et kui tippkohtumises kokku lepitakse, siis saab Putini ja Bideni kohtumispaigaks mõni Euroopa pealinn.

Venemaa julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev ja USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan kohtusid Genfis, et arutada eelseisvat Vene-USA tippkohtumist.

"Kohtumine muutus tähtsaks etapiks ettevalmistustes kavandatud Vene-USA tippkohtumiseks, mille aeg ja koht tehakse teatavaks hiljem," ütles esmaspäeval Vene julgeolekunõukogu kõneisik Jevgeni Anošin.

Anošin lisas, et Patruševi ja Sullivani konsultatsioonid on loogiline järg Vene välisministri Sergei Lavrovi ja tema USA kolleegi Antony Blinkeni kõnelustele 19. mail.

Mai alguses ütles Biden, et loodab kohtuda Putiniga, kui lendab juuni keskpaiku Euroopasse kohtuma NATO riigijuhtidega, G7 tippkohtumisele ja USA-Euroopa Liidu läbirääkimistele.