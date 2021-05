Veeavarii peatas Tallinnas trammiliikluse Kopli suunal

"Trammiliiklus Kopli ja kesklinna vahel on seiskunud alates 25. mai, tööpäeva algusest kuni avariitööde likvideerimiseni, mis hinnanguliselt võtavad aega mitu tööpäeva, teatas Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsi (TLT) pressiesindaja Olga Polienko.

Tema sõnul juhtus veeavarii pärast keskööd, ilmselt kella ühe ja kahe vahel.

Polienko ütles ERR-ile, et nad ootavad Tallinna Vesi ekspertide hinnangut, kaua likvideerimistööd võtavad aega, aga kuna veeavarii oli ulatuslik, siis võib arvata, et see nõuab rohkem aega kui üks päev.

Kannatada sai ka üks TLT trammidest. "Veeavarii tõttu maa-alune liiv sattus rööbastele, mille tõttu üks CAF tramm sõitis rööbastelt välja. Avariibrigaad lahendas kiiresti probleemi ning tramm läks trammidepoosse. Tramm ei saanud oluliselt kahjustada," lausus Polienko.

Avarii tõttu on 1. trammiliini liiklus täielikult katkestatud, 2. liini trammid aga suunatud kulgema Vana-Lõuna ja Suur-Paala vahel ning nad sõidavad vabagraafiku alusel. Trammiliikluse katkemise kompenseerimiseks on pikendatud bussiliini nr 73 liikumisteed Maleva tänavalt mööda Sepa tänavat Kopli trammipeatuseni ning need sõidavad vabagraafiku alusel.

Aktsiseltsi Tallinna Vesi pressiesindaja Laura Korjus ütles ERR-ile, et remondibrigaad sulges purunenud torus veevoolu ning on avastanud ka lekkekoha.

"Kahjuks on lekkekoht täpselt trammitee all ning see võib raskendada remonditöid ning trammiliikluse kiiret taastamist," ütles Korjus. Ta kinnitas, et Tallinna Vesi teeb kõik endast sõltuva lekke kiireks parandamiseks ning avaldas lootust, et trammiliiklus siiski mitmeks päevaks ei katke.

Korjuse sõnul on autoliiklus Merepuiesteel suunaga Viru väljakult Balti jaama poole avatud, kuid vastupidises suunas praegu sõita ei saa.