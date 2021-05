Seireuuring: nakkusohtlike hulk on kuuga kahanenud kolmandiku võrra

Tartu Ülikooli juhitava värske seireuuringu tulemused näitavad, et võrreldes kuu taguse uuringuga on nakkusohtlike täiskasvanute hulk kahanenud kolmandiku võrra, 0,58 protsendilt 0,38 protsendile ehk nakkusohtlikud on hetkel umbes 3900 täiskasvanut.

Uuringu andmeil on nakkusohtlik iga 280. täiskasvanu ja koroonaviirusevastased antikehad on tekkinud pooltel täiskasvanutel, neist üle 60 protsendil vaktsiini abil.

Üle 65-aastaste hulgas on antikehad koroonaviiruse vastu olemas juba 80 protsendil. 40–64-aastaste seas on antikehi veidi enam kui pooltel, 18–39-aastaste vanuserühmas on neid tekkinud veidi vähem kui kolmandikul.

Uuringut juhtinud peredemeditsiini professor dr Ruth Kalda ütles ERR-ile, et see tõestab piirangute mõju ning leevendustega võib jätkata. Ta lisas, et ka piirkondlikke erinevusi silma ei torganud - seal, kus nakkus on rohkem levinud, on inimestel antikehad läbipõdemise teel saadud.

Kalda selgitas, et uuringu andmeil on kahe vaktsiinidoosi järel tekkinud antikehad peaaegu kõigil inimestel.

Seireuuringu käitumisanalüüs kinnitab, et koos nakkustaseme langusega on kahanenud ka võimalikud lähikontaktid nakatunutega. Kui epideemia haripunktis oli koroonaviirusega nakatunuga kontaktis olnud iga kümnes inimene, siis nüüdseks vaid iga 25. Koos ühiskonnas kehtestatud piirangute leevendamisega on mõnevõrra vähenenud ka inimeste ohutunne.

Kui vaktsineerimise tempo püsib, peab Kalda tõenäoliseks, et suve lõpuks või sügise alguseks on 70-protsendiline vaktsineeritus saavutatav.

"Kui saavutame selle sügiseks, on tõenäosus suurem, et kolmandast lainest pääseme," ütles Kalda ERR-ile.

Tema hinnangul võiks 12-15-aastaste vaktsineerimisega alustada kohe, kui Euroopa ravimiamet Pfizeri vaktsiinile selleks loa annab.

13.–24. maini toimunud uuringuetapi vältel testiti 2377 täiskasvanud inimest.