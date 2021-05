- 24. mail läbiviidud Tartu Ülikooli seireuuring näitab, et nakkusohtlike täiskasvanute hulk on kuuga kahanenud kolmandiku võrra. Seega on täiskasavanud elanikkonnast nakkusohtlikud 0,38% ehk 3900 inimest. Jätkab Joakim Klementi.