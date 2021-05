PPA ja Merko sõlmisid kagupiiri teise etapi ehituslepingu

Ehitatav piirilõik algab Tserebi külas Vanigõjärve lõunakaldal ja lõpeb Võmmorski külas. Tööde teostamisel on juhtiv partner Merko Ehitus Eesti. Ehitustööd valmivad 2025. aasta aprillis.

Teise etapi ehitustööde hankes osales kuus tingimustele vastanud pakkujat, kelle pakkumused olid üsna ligilähedased. Hinnakriteeriumi algusel võitis hanke AS Merko Ehitus Eesti ja AS GRK Infra ühispakkumine, kes ehitavad ka esimest piirilõiku.

Idapiiri esimese lõigu ehitus algas möödunud aasta suvel, kui algas 23,5 kilomeetrise piirilõigu ehitus Eesti-Vene-Läti piiri kokkupuutepunktist kuni Luhamaa piiripunktini. Esimese etapi ehitus peaks valmima kolme aastaga.

Kokku on 135 kilomeetri pikkusel maismaapiiril 11 lõiku. Esimene ehitusetapp hõlmas kolme lõiku, teises etapis rajatakse neljas kuni kuues lõik.

Kagupiiri teise etapi ehitustööde hind on suurusjärgus 18 miljonit eurot nagu ka esimese ehitusetapi puhul, kuigi lõik on pea poole pikem. "Seda peaasjalikult põhjusel, et teises väljaehitatavas piirilõigus on maastik oluliselt lihtsam võimaldades kokku hoida muidu soisele alale rajatavate pontoonteede arvelt," rääkis PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev.

Senine ehitustegevus esimesel piirilõigul käib plaanipäraselt. "Rajatud on pea kõik vajaminevad juurdepääsuteed, umbes 1,5 kilomeetri ulatuses pontoonteid üle soiste alade ning umbes 7,5 kilomeetrit viivitusaeda," kirjeldas Belitšev.