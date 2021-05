RMK nõukogu valis uueks esimeheks Randel Läntsi

Lisaks otsustas nõukogu teha ettepaneku maksta dividendidena riigieelarvesse enam kui 33,4 miljonit eurot vastavalt 2021.–2025. aastate riigieelarve strateegiale, teatas RMK.

"Ühiskonna ootused RMK-le on viimase viie-kuue aastaga muutunud, mistõttu meil on kohustus neile ootustele vastata nii metsamajandamisel kui suhtlemisel kohalike inimestega. Esimehena pean oluliseks, et riigitulundusasutusena oleks RMK avatud ja koostööle orienteeritud ning siinjuures tuleb kindlasti pöörata tähelepanu kohalike kaasamiseks kodulähedaste metsade majandamisel," ütles Länts pressiteates.

RMK nõukogusse kuuluvad lisaks mainitud esimeestele riigikogu otsusega nimetatud Yoko Alender ja Mihhail Korb, keskkonnaministeeriumi esindaja Margit Martinson, majandus- ja kommunikatsiooni­ministeeriumi esindaja Ando Leppiman, rahandusministeeriumi esindaja Merike Saks ning keskkonnaministri ettepanekul nimetatud asjatundjad Ülo Needo ja Mihkel Undrest.

RMK hoole all on ligi 30 protsenti kogu Eestimaast, seal asub 47 protsenti Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja.

Randel Länts oli üle 20 aasta Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige ning ka selle peasekretär. Ta lahkus sotside ridadest 2019. aasta detsembris.

Tänavu veebruaris asutas Länts koos endise Keskerakonna pressiesindaja ja Tallinna TV juhi Taavi Pukiga valitsussuhete büroo Skia Consult.