Trammiliiklus Kopli suunal taastub Tallinnas neljapäeval

Tallinnas Mere puiestee ja Ahtri tänava ristmikul juhtunud veeavarii tõttu seiskunud trammiliiklus liinidel 1 ja 2 taastatakse neljapäeva hommikuks, teatas Tallinna linnavalitsus.

Trammiliikluse taastumiseni on pikendatud bussiliini nr 73 liikumisteed ja avatud asendusliin Kopli ja Hobujaama peatuse vahel.

Avarii tõttu on trammiliini nr 1 liiklus katkestatud, 2. liini trammid aga suunatud liikuma Vana-Lõuna ja Suur-Paala vahele, kus nad sõidavad vabagraafiku alusel.

Asfalteerimistööde lõpuni on suletud ka Mere puiestee Viru ringi suunaline autoliiklus.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sule sõnul sai trammitee aluskonstruktsioon veeavariis tõsiselt kahjustada ning vaatamata ööl vastu kolmapäeva tehtud töödele ei ole õnnestunud veel trammiliiklust avada.

"Trammirööpad olid vajunud ning trammiteed tuli geopolümeeriga tõsta. Trammiliikluse avamiseks tuleb ka kaevik täita, tihendada ja asfalteerida, et vältida materjalide edasist liikumist trammiliikluse avamisel," ütles Sulg.

Sule sõnul on praeguseks on trammitee aluse rajamine ja õigele tasapinnale tõstmine lõpetatud ning käimas on teekonstruktsiooni taastamine, kolmapäeva õhtul on töövõtjal kavas ka asfalteerimistööd.

Trammiliikluse taastamiseni on pikendatud bussiliini nr 73 liikumisteed Maleva tänavalt mööda Sepa tänavat Kopli trammipeatuseni ning bussid sõidavad vabagraafiku alusel.

Õnnetus juhtus esmaspäeva õhtul kella 11 ajal, kui trammitee all purunes 200-millimeetrine veetoru ning teekonstruktsioonis toimus laiaulatuslik ärauhtumine.

Osa maa-alusest liivast sattus trammirööbastele, mille tõttu sõitis üks TLT-le kuuluvatest trammidest rööbastelt maha, tramm oluliselt kahjustada ei saanud. Veeavarii tõttu katkestati trammide nr 1 ja 2 liiklus. Trammiliinide kesklinna ja Kopli vahelisele marsruudile pandi käima asendusbuss.

Veeühendus taastati juba teisipäeval.