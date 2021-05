Itaalia politsei vahistas köisraudteeõnnetusega seoses kolm inimest

Itaalia politsei vahistas kolm inimest seoses 14 inimelu nõudnud köisraudteeõnnetusega Piemontes. Itaalia uudisteagentuuri LaPresse teatel on tegu ettevõtte omaniku, direktori ja teenindusosakonna ülemaga.

Vähemalt üks vahistatu on praeguseks üle kuulatud. Politsei kahtlustab, et alla kukkunud vaguni hädapidur oli tahtlikult rivist välja viidud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kahtlustuse kohaselt ei uskunud kahtlusalused, et vaguniga võib üldse kunagi õnnetus juhtuda ning rikkusid hädapiduri, et see juhuslikult peale ei läheks.

Pühapäeval juhtunud õnnetuses said surma kõik alla kukkunud vagunis viibinud, välja arvatud viieaastane poiss, kes on praegu haiglaravil.

20-minutine retk köisraudteel ühendab Stresa linna 1491-meetrise Mottarone mäe tipuga. Õnnetus juhtus 300 meetri kaugusel tipust.