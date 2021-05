Õpetajaskonnast võib olla vaktsineeritud umbes pool

Eestil ei ole head statistikat selle kohta, kui paljud haridustöötajad vaktsineeritud on. Teada on nende hulk, kes talvel soovisid vaktsiini saada ning paljud neist selle ka said, ent paljud neist hiljem omal algatusel vaktsiinisüsti käisid saamas, ei monitoori keegi.

Haridusministeeriumile on teada nende haridustöötajate hulk, kes avaldas talvel soovi koroonavaktsiini saada ning paljud neist nüüdseks oma sutsakad kätte on saanud. Nimekiri jäeti lahtiseks ehk huvilised said end sinna veel pikalt lisada, ent ajaks, mil vaktsineerimine avati kõigile huvilistele, sinna end enam lisada ei saanud ning edasi võisid õpetajad tegutseda omapäi.

Kui suure hulga vaktsineeritud kogu töötajaskonnast moodustavad, saab tuletada üksnes kaudselt. Nimelt said end vaktsineerimisele kirja panna mitte üksnes õpetajad, vaid ka koolides-lasteaedades töötav abipersonal, alates kokkadest ja lõpetades kojameestega. Abipersonali hulgast aga haridusministeeriumil väga head pilti ees ei ole, mistõttu on nende andmed kaudselt tuletatud.

Üldhariduskoolides on haridusministeeriumi andmetel tööl umbes 27 271 töötajat, kellest 16 131 ehk 59 protsenti kandis end vaktsiinisoovijate nimekirja. Selleks nädalaks oli vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanud 15 330 soovijate nimekirja kantud koolitöötajat ehk 56 protsenti.

Lasteaedades töötab ministeeriumi andmetel umbes 14 626 inimest. Neist 7215 ehk 49 protsenti kandis end vaktsiinisoovijate nimekirja. Selleks nädalaks oli vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanud 6550 töötajat ehk 45 protsenti soovijate nimekirja kantut.

Haridusministeeriumi andmetel on kutsehariduses tööl umbes 3438 töötajat, kellest 1717 ehk 50 protsenti avaldas soovi end vaktsineerida. Selleks nädalaks oli vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanud 1560 soovijate nimekirja kantud kutseõppeasutuse töötajat ehk 45 protsenti.

Haridustöötajaid vaktsineeriti AstraZeneca vaktsiiniga. Kuna sel ajal oli, kui soovijate nimekirju koostati, oli AstraZenecaga segadust üksjagu, oli õpetajaskonnas kohati ka vastumeelsust vaktsineerimisele. Seetõttu võisid nii mõnedki soovijad jätta end vaktsiinivaliku tõttu nimekirja panemata.

Viimastel nädalatel on kõigil soovijail avanenud võimalus end meelepärase vaktsiini järjekorda panna. See tähendab, et ka haridustöötajad, kes põhimõtteliselt vaktsiini soovisid, ent mitte AstraZeneca oma, võivad olla end hiljem iseseisvalt kirja pannud. Ent nende soov või vaktsineeritus haridusministeeriumi statistikasse ei jõua.

"Vaktsineerimisülevaade sisaldab andmeid nende töötajate kohta, kes end oma haridusasutuses vaktsineerimisele kirja panid. Praegu end üldjärjekorras vaktsineerivate inimeste puhul ei koguta ülevaadet nende ametikohtadest ehk siis puudub ülevaade sellest, kui paljud neist haridusasutuste töötajatest, kes varem end vaktsineerida ei soovinud ja end ühtegi nimekirja ei lisanud, on nüüd ümber mõelnud ja siiski vaktsiini kasuks otsustanud," selgitas ministeeriumi pressiesindaja Liisa Tagel.

Haridusministeeriumist selgitati ERR-ile lisaks, et ega tööandjatel (koolidel, omavalitsustel) pole õigust õpetajatelt küsida, kas nad on vaktsineeritud või mitte, sest tegemist on delikaatsete isikuandmetega. Nii ei pruugi koolidelgi olla ülevaadet, kui paljud nende töötajad vaktsineeritud on, juhul kui nad seda hiljem omaalgatuslikult teinud on, saati ministeeriumil.