Palgakasvu taga on kriisis madalapalgaliste töökohtade koondamine

Statistikaamet teatas neljapäeval, et Eesti keskmine brutokuupalk oli esimeses kvartalis 1473 eurot, tõustes aastaga 4,9 protsenti.

Soosaare sõnul on selleks kaks põhjust. Esiteks, kui möödunud suvel leevendati piiranguid toitlustus- ja majutussektorile, kus olid kevadel toimunud suured koondamised, siis ettevõtted juba koondatud inimeste asemele uusi töötajaid ei võtnud. Olemasolevate töötajate töötundide arv aga suurenes, seega ka palk.

Teiseks koondati kriisi käigus keskmisest enam madalapalgalisi töökohti, mida ongi enim majutus- ja toitlustussektoris.

"Kui madalapalgalised töökohad kaovad, siis ülejäänud töökohtade keskmine palk on suurem. Selle aasta alguses on põhiliselt hoogsama kasvu taga see, et majandusel läheb oodatust paremini," rääkis Soosaar.

"Aga muidugi nüüd kui need tegevuspiirangud on tühistatud, siis tõenäoliselt me edaspidi näeme teenindussektori töökohtade tagasitulekut. Inimesed hakkavad taas rohkem restoranis käima ja me teame, et otsitakse ka teenindussektori töötajaid. Sellel on jällegi vastupidine mõju edaspidi," ütles Soosaar.

Rahandusministeeriumi analüütik Erki Lõhmuste sõnul prognoosib ministeerium jätkuvalt mõõdukat palgakasvu ka sel aastal.

"Mõõdukas palgakasv kindlasti jätkub järgmistel kvartalitel samamoodi. Piirangute lõdvendamine teeb olukorra paremaks nende jaoks, kelle majandustegevus oli vahepeal täitsa seiskunud või käsukorras kinni pandud. Teistel tegevusaladel nad võib-olla on valdavalt kohanenud olukorraga," rääkis ta.

"Mõõdukas palgakasv sel aastal kindlasti jätkub, kevadprognoosi järgi ootasime neljaprotsendilist palgakasvu, mis järgmisel aastal kiireneb veidi üle viie protsendi.

Möödunud aasta jooksul langesid tarbijahinnad 0,4 protsendi võrra. Soosaare sõnul prognoosib Eesti Pank küll sel aastal tarbijahindade kasvu, kuid lisas, et vähemalt järgmises kvartalis kasvavad hinnad aeglasemalt kui palgad.