Keskmine palk tõusis 1473 euroni

Statistikaameti andmeil oli kõrgeim keskmine brutokuupalk jätkuvalt Harjumaal, kus see oli 1623 eurot ning madalaim Võrumaal, kus see oli 1118 eurot. Kõige enam tõusid palgad aastaga Hiiumaal ja Pärnumaal, väikseim palkade tõus oli aga Võrumaal ning Põlvamaal. Keskmine brutokuupalk oli taas kõrgeim info ja side tegevusalal, kus see oli 2629 eurot. Madalaimat palka teeniti aga majutuse ja toitlustuse valdkonnas, kus see oli 847 eurot. Statistikaameti teatel on keskmine brutokuupalk viimase viie aasta jooksul järjepidevalt suurenenud. Eesti Panga ökonomisti Orsolya Soosaare sõnul on palgakasv hoogustumas oodatust kiiremini. Jätkab Evelyn Villers.