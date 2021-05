Lähipäevil sajab jätkuvalt kohati hoovihma

Reede öö on vahelduva pilvisusega, kuid kohati sajab siiski hoovihma ning mitmel pool on udu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1 kuni 6 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 3 kuni 9 kraadi juurde, maapinnal võib mõnel pool ka 0 kraadi olla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul pilvisus vaheldub ja suuremat sadu ei ole. Vaid kohati sajab vähest vihma, on ka udu ja uduvinet. Puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Termomeetril on 9 kuni 12 kraadi.

Päeval vaheldub pilvisus üsna sarnaselt, mis tähendab, et kohati ikka hoovihma sajab. Ennelõunal püsib veel paiguti udune. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 8, rannikul kohati 10 meetrit sekundis. Kõige soojem on Kagu-Eestis, kus on oodata 17 kraadi.

Laupäeval sajab kohati veel hoovihma, tõenäolisemalt idas ja kagus, aga pühapäev tuleb vähese pilvisusega, sajuta ja nõrga muutliku tuulega. Nii püsib ka uue nädala alguses. Päevane keskmine temperatuur näitab kasvavat joont ja teisipäeval on päevamaksimumid taas üle 20 kraadi.