USA-s on pooled täiskasvanud vaktsineeritud, huvi langeb

USA-s leevendavad osariigid koroonaviiruse levikuga seotud piiranguid, sest pooled täiskasvanud on täielikult vaktsineeritud. Samas on viimase kuu jooksul nõudlus märkimisväärselt langenud ja nädalavahetusel võtavad miljonid ameeriklased ette pühadereisi.

Nüüd üritavad osariikide kubernerid erinevate pakkumistega inimesi vaktsineerima meelitada.

Vaktsineerimise tagant tõukamiseks korraldas Ohio osariik näiteks miljoni dollari loterii.

Ohio ei ole ainus osariik, mis üritab erinevate sooduspakkumiste ja kingitustega inimesi vaktsineerima meelitada. Minnesotas pakutakse näiteks kalastuslube ja laadapileteid, lootuses et juuliks suudetakse 70 protsenti osariigi elanikest vaktsineerida.

Umbes pool USA täiskasvanutest on täielikult vaktsineeritud, kuid viimase kuu jooksul on nõudlus märkimisväärselt langenud.

Missouri osariigi kirikuõpetaja William Byrdi sõnul on ka tema kogukonnas terve hulk kõhklevaid inimesi. "Nad ütlevad, et pole kogutud piisavalt informatsiooni selleks, et nad laseksid seda oma kehasse süstida, ja nad ei tea, mis see on," rääkis ta.

Aina rohkem osariike on leevendanud ka maskikandmise kohustust, kuid terviseametnikud hoiatavad, et need, kes ei ole vaktsineeritud, peaksid endiselt varasematest piirangutest kinni pidama.