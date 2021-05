Eestisse jõuab uuel nädalal rekordkogus vaktsiine, neist pooled AstraZeneca

Eestisse jõuab järgmisel nädalal 120 990 doosi vaktsiine, millest pooled on AstraZeneca omad.

Järgmisel nädalal on Eestisse oodata 54 990 doosi Pfizerit, 8400 Modernat ja 57 600 AstraZenecat.

Neist järgmise ja ülekärgmise nädala teisteks doosideks pannakse kõrvale 27 500 doosi Pfizerit ning 3941 doosi Modernat. See tähendab, et esimesteks süstideks jääb 27 490 doosi Pfizerit, 4459 doosi Modernat ja kõik 57 600 doosi AstraZenecat.

Vaktsineerimise töörühma pressiesindaja Gea Otsa ütles, et vaktsineerimisaegu lisatakse digilukku vastavalt sellele, kuidas vaktsineerijad saavad oma graafikud paika.

"aga loomulikult toimub see nii kiiresti kui võimalik. Sellist suurt ühekorraga ülespanemist me enam ei tee, sest pikki järjekordi hetkel patsiendiportaali enam tekkinud ei ole. Hetkel on meil kuni juuni keskpaigani ajad suuresti ette üles pandud ja juba ka ära broneeritud, aga vaikselt tuleb neid muudkui juurde," kommenteeris Otsa ERR-ile.

Kokku lisatakse reedel ja järgmise nädala alguses jooksvalt umbes 20 000 vaktsineerimisaega üle Eesti. Neist üle 9000 lisandub Harjumaale, mis lisatakse süsteemi ilmselt juba reedel.