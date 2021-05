Vietnam teatas koroonaviiruse hübriidtüve avastamisest

Vietnam on avastanud uue koroonaviiruse tüve, mis levib õhu kaudu kiiresti ja on viiruse India ja Suurbritannia tüvede hübriid.

Vietnam on kimpus haiguspuhangutega rohkem kui poolel oma territooriumil, sealhulgas tööstuskeskustes ja suurlinnades nagu Hanoi ja Ho Chi Minh.

Riigis on tuvastatud 6700 nakkusjuhtu ja surnud on 47 haigestunut. Lõviosa nakatumistest on leitud alates aprillist.

"Me oleme avastanud uue hübriidse tüve, mis on segu India ja Briti tüvedest," ütles terviseminister Nguyen Thanh Long riigimeedia vahendusel.

"Seda tüve iseloomustab kiire levimine õhu kaudu. Viiruse kontsentratsioon kõris kasvab tormakalt ja levib väga tugevalt ümbritsevasse keskkonna."

Ta ei täpsutanud, mitu uue tüvega nakkusjuhtu tuvastatud on, kuid ütles, et Vietnam teatab avastusest peagi maailma viirusetüvede andmebaasis.

Riiki on varasemalt kiidetud haiguskolletele kiirelt reageerimise eest. Nakkusjuhtumite arvu madalal hoidmiseks on kehtestatud karantiine ja viidud läbi põhjalikku kontaktsete tuvastamist.

Nüüdne haiguspuhang on teinud avalikkuse ja valitsuse ärevaks ning viinud rangete liikumispiirangute ja äride sulgemiseni.

Mitmes piirkonnas on suletud kohvikud, restoranid, juuksurid ja massaažisalongid, aga ka turismipaigad ja pühakojad.

Vietnami 97 miljonist elanikust on vaktsiini saanud veidi üle miljoni.