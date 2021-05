Iisraeli meedia: Lapid on lähenemas koalitsiooni moodustamisele

Iisraeli meedia andmetel on Yair Lapid jõudmas kokkuleppele koalitsiooni moodustamiseks samal ajal, kui senine peaminister Benjamin Netanyahu teeb veel pingutusi selle nurjamiseks.

Opositsioonijuht Yair Lapidi tsentristlik partei Yesh Atid sai märtsis toimunud valimistel Netanyahu Likudi järel teise koha. Netanyahul ei õnnestunud koalitsioonivalitsust moodustada ning nüüd on omakorda Lapidil täitumas 2. juunil tähtaeg valitsuse moodustamiseks, vahendasid BBC. ja Reuters.

Iisraeli meedia teatel on Lapid lähenemas kokkuleppele ultrarahvusliku Yamina liidri Naftali Bennettiga.

BBC Lähis-Ida analüütik Sebastian Usher ütles, et läbirääkimiste lõplik tulemus sõltub sellest, kas endine kaitseminister Bennett on nõus jagama võimu nn muutuste valitsuses.

Lapidi 28-päevast mandaati valitsuse moodustamiseks segas hiljutine ägenenud konflikt Gazaga. Üks võimalikke koalitsioonipartnereid, araabia-islamistlik partei Raam lahkus vägivalla tõttu kõnelustelt.

Laupäeva õhtul tegi aga Likud Bennettile ja veel ühele võimalikule koalitsiooniparteile ettepaneku jagada valitsusjuhi kohta kolme peale. Tema pakkumine lükati aga tagasi.

Lapidi parteil peaks olema parlamendis vähemalt 56 saadiku toetus ning Bennetti partei kuus kohta tagaks 120-kohalises knessetis enamuse.

Kui Lapidil õnnestub valitsuse moodustamine, siis lõpetab see Netanyahu 12-aastase peaministriks oleku aja. Netanyahu on korruptsioonisüüdistuste tõttu kohtu all, kuid ta eitab tema vastu tehtud süüdistusi.

Kui Lapid ei suuda koalitsioonis kokku leppida, võivad toimuda järjekordsed valimised, mida on viimase kahe aasta jooksul olnud juba neli korda.