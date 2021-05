"AK. Nädal": soovitused kodumaiseks koolivaheajaks

Koolivaheaeg on peatselt algamas, aga välismaale reisimine on ka sel suvel jätkuvalt raskendatud, mistõttu ootab suuremat osa perekondi ees puhkus kodumaal. ERR-i korrespondendid andsid soovitusi, millised on nende kodukandi varjatud pärlid, mis kindlasti avastamist väärivad.

Mirjam Mõttus tutvustas Värskas uut kaldapealset promenaadi, samuti korda tehtud sadamat. Uuenenud sadam tähendab, et üle 30 aasta on Värskas laevadel randumiskoht ja saab teha lõbusõitu.

Värskas rullub lahti ka huvitav peatükk Eesti Kaitseväe ajaloost. Laagri piirkonnas asub kindral Reegi maja.

"Siin asus Põhjalaager, kus Eesti esimese vabariigi ajal Eesti Kaitsevägi harjutas, tegi väljaõppeid. Ja 2. diviisi ülemana oli kindral Reek see, kes koha välja valis ja kes juhatas kogu seda laagrit," rääkis Reegi maja perenaine Hellika Kõrnas uudistesaatele "Aktuaalne kaamera. Nädal". Reegi majas saabki tutvuda Põhjalaagri ajalooga.

Jüri Nikolajev tutvustas Narva vaatamisväärsusi. "Väidetavalt on just vaade Venemaale üks Narva olulisemaid turismitooteid, millesse pole vaja sentigi panustada. See lihtsalt on olemas ja tavaliselt käiakse Venemaad uudistamas just Narva linnuses," rääkis Nikolajev.

Samas on Narvas teisigi suurepärase vaatega kohti, millest tavaturistil aimugi pole. Lähim asub linnusest mõnesaja meetri kaugusel. Tuleb mööda jõekallast ülesvoolu jalutada ja võsastunud künkale ronida.

"Siin kõrgel paekaldal käivad tavaliselt vaid kohalikud, sest korralikku teed siia pole. Kuid kus veel võib ühekorraga näha Venemaa poolel töötavat hüdroelektrijaama ja samas ka Narva jõe vana sängi, mida mööda jõgi liikus aastatuhandeid, enne kui inimesed tammi ehitasid ja hiiglasuure Narva mere tekitasid?" kirjeldas ajakirjanik.

Narva mereni turist paraku minna ei oska. Sealt aga võib leida hüdroelektrijaama tammi, mis veehoidlat kinni hoiab, ning isegi kuulsa Narva Veneetsia, mis pole midagi muud kui suur hulk vanu paadikuure, kus aborigeenid mõnusalt aega veedavad.

Narva jõe kallastelt leiab aga ka 100 aastat tagasi ehitatud Laidoneri kaitseliini varemed. "Õhkulastud punkrite jäänuseid võib leida kaldavees ja igal pool võsaski, kuid neid on väga raske üles leida, sest ametlikku turismimarsruuti pole veel olemas," rääkis Nikolajev.

Järsk ja metsik Narva jõe läänekallas avaneb turistile täies hiilguses juuni keskpaiku, kui Narva lõpuks oma jõetrammi saab.

Juhan Hepner tutvustas aga Haapsalut ja selle ümbruse huvitavamaid paiku.

"Haapsalu on turistide seas tuntud sihtkoht, kuid Läänemaale tulles tasub põigata ka teistesse paikadesse isegi siis, kui mõni neist kohtadest haldusreformi järel ametlikult enam Läänemaa koosseisu ei kuulu," rääkis Hepner.

"Virtsu on puhkajate jaoks sageli koht, kust kähku läbi sõita, et praamile jõuda, ent tegelikult asub selle külje all avastamist vääriv Puhtu-Laelatu looduskaitseala. Omaette elamus on sõit Laelatu puisniidule viival närvekõditavalt kitsal tammiteel," tõi Hepner näiteks.

Käes on aeg, mil Laelatus hakkavad õitsema orhideed ja teised lilled. Seal on üks Euroopa liigirikkamaid kooslusi - koos rannikul ja kraavides kasvavate liikidega on sealt leitud kokku ligi 470 soontaime- ja 30 samblaliiki.

Põhja-Läänemaale Noarootsi poolsaarele sattudes tasub aga käia mööda Saare matkarada Sutlepa mere (mis on tegelikult järv - toim.) ääres ja näha oma silmaga, kuidas maakerge on teinud kunagisest väinast järve.

"Siin on sellised hästi mosaiiksed roostikud, kus on väikesed veesilmad roostike vahel ja need meelitavad siia pesitsema väga palju linde. Just praegu, hiliskevadel-suve hakul on paljud linnud häälekad, nii et kui siia tulla hilisõhtul päikeseloojangu ajal või varahommikul päikesetõusu ajal, siis siin kuuleb väga erilist roostikulindude kontserti," kirjeldas ornitoloog ja loodusgiid Tarvo Valker.

Kel tahtmine aga lihtsalt mere ääres lesida, siis kilomeetreid pikk laulva liivaga Peraküla rand Nõval ei jää oma iluga alla populaarsetele kuurortidele.