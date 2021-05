Esmaspäev toob mitmele poole sajuhood

Esmaspäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul on rahulik ja puhub muutliku suunaga 1 kuni 5 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 0 kuni +5, maapinnal mitmel pool isegi -1 kuni -3 kraadi. Rannikul on soojem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja veel sajuta. Edelatuul puhub mõõdukalt 2 kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Päeval pilvisus tiheneb ning pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 3 kuni 9, saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, kuid õhtuks tuul rahuneb. Päevamaksimumid ulatuvad 17 kraadini.

Ka teisipäeva öösel võib jätkuvalt mitmel pool hoovihma sadada, kuid päeva edenedes jõuab taas võimule kõrgrõhkkond, mis saadab meid nädala lõpuni. See tähendab, et pärast teisipäeva taevas selgineb ning tasapisi läheb aina soojemaks, öösel on keskmiselt 6 kuni 9 ja päeval 16 kuni 20 kraadi sooja.