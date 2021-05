USA luuras taanlaste abiga Euroopa poliitikute järgi

Meedia andmetel luuras USA poliitikute järgi Taani sõjaväe luureteenistuse FE abiga. Teiste seas olid sihtmärkide hulgas Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja endine välisminister Frank-Walter Steinmeier.

Rootsi SVT avaldas informatsiooni koos Saksa, Norra, Taani ja Prantsusmaa meediakanalitega ja see põhineb üheksal erineval allikal, kel oli kõigil ligipääs FE salajastele andmetele.

Rootsi kaitseminister Peter Hultqvist ütles, et teda teavitati asjast juba rohkem kui nädal tagasi.

Hultqvisti sõnul on Taani võimud küsimust kommenteerinud ja tõdenud, et lähedaste liitlaste pealtkuulamine on "vastuvõetamatu".

Operatsiooni nimega Dunhammer juhtis USA riiklik julgeolekuagentuur (NSA) ja see viidi läbi aastatel 2012–2014.

Rootsi uudisteagentuur TT kirjutas samuti, et taanlasi ning ameeriklasi kahtlustatakse Rootsis, Norras, Prantsusmaal ja Saksamaal riigijuhtide ja teiste tipp-poliitikute pealtkuulamisel. Uudises ei mainitud Soome juhtkonda.

Pühapäeval avaldatud uudis sündis Taani, Rootsi ja Norra rahvusringhäälingute DR, SVT ja NRK ning meediaväljaannete Süddeutsche Zeitung, Le Monde, WDR ja NDR uudistetoimetuste koostöös.

Eelmisel aastal teatasid SVT ja DR, et NSA oli nuhkinud Rootsi kaitsetööstuse ettevõtte ja sõjalennukite valmistaja Saabi järgi, kuid uue informatsiooni kohaselt oli asi palju tõsisem ja laialdasem, kui algselt tundus.