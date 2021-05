Eestlaste ohutunne koroonaviiruse osas on langenud

Mai teises pooles läbi viidud uuring näitab, et Eesti inimeste ohutunne koroonaviiruse suhtes on jätkuvalt languses.

Võrreldes märtsis läbi viidud uuringuga on märgatavalt kahanenud ohutunne eestlaste seas, osutab Turu-Uuringute AS-i küsitlus.

Kõrgeim oli ohutunne märtsi keskpaigas, mil 81 protsenti vastanutest pidas olukorda kriitiliseks. Praeguseks on nende osakaal langenud 19 protsendini.

69 protsenti vastanutest järgib kõiki viiruse leviku piiramiseks antud suuniseid, osaliselt järgib piiranguid 20 protsenti vastanutest.

Uuring näitab, et valdav osa inimestest mõistab jätkuvalt koroonaviiruse levikuga tekkinud ohte ning peab vajalikuks ohutusabinõude kasutamist.

Seejuures on kasvanud inimeste poolehoid koroonaviaktsiini suhtes. Võrreldes jaanuaris läbi viidud uuringuga on tõusnud poolehoid vaktsineerimise osas 78 protsendini. Jaanuaris oli see 63 protsenti.

Enim esineb vastumeelsust vaktsineerimise osas 25-49-aastaste kodanike ja mitte-eestlaste seas.

19 protsenti vastanutest oli loobunud vaktsineerimisest.

Turu-uiuringute uuringujuht Katrin Reivart ütles, et vaktsiini suhtes huvi kasvamine on positiivne. "Tõenäoliselt on kõhklejaid vaktsineerimise poolt otsustama kallutanud ka vaktsineerimise vanusepiiride kaotamine ja vaktsineerimistõendi kasutuselevõtt. Puhkuste aeg läheneb ning inimesed soovivad taas vabamalt ringi liikuda, mida võimaldab vaktsineerimine," rääkis ta.

40 protsendil küsitletutest on koroonaviirusega seotud olukord vähendanud tema või tema perekonna sissetulekut. Sissetulekute vähenemist tunnetavad keskmisest sagedamini 35-49-aastased, mitte-eestlased ning Kirde-Eesti elanikud.

Mitte-eestlaste seas esines toimetulekuraskusi sagedamini kui eestlaste seas: mitte-eestlastest koges raskusi 32 ja eestlastest 19 protsenti. Regionaalses võrdluses on toimetulekuraskustega inimeste osakaal kõrgeim Kirde-Eestis (33 protsenti).

Küsitluse tellis sotsiaalministeerium ja viis läbi Turu-uuringute AS. Uuring viidi läbi ajavahemikus 21.-23. mai.