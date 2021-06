Euroopa Liit käivitab teisipäeval koroonatõendi digilahenduse

1. juunil käivitatakse Euroopa Liidu digivärava IT-lahendus (EU Gateway) liikmesriikide COVIDi tõendite tunnustamiseks. Kõik liikmesriigid peaksid digiväravaga liituma hiljemalt 1. juuliks, teatas Komisjoni Tallinna esindus esmaspäeval.

"Jah, Eesti ühineb [digiväravaga]. Eesti on viimastel kuudel teinud mitmeid ettevalmistusi, et võtta vastu Euroopa Liidu nõuetele vastavad kolm EL-i digitaalset COVID-tõendit – vaktsineerimine, negatiivse PCR-testi tõend ning läbipõdemise tõend positiivse PCR-testi alusel," ütles sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni nõunik Aurora Ursula Joala ERR-ile.

Joala sõnul saavad uutele nõudmistele vastavad tõendid inimesele kättesaadavaks patsiendiportaalis digilugu.ee järgmise nädala keskpaigas.

"Praktikas tähendab see, et iga digitaalne COVID-tõend sisaldab digitaalselt allkirjastatud QR-koodi, mis sisaldab asjakohast teavet tõendi kohta. Digitaalallkiri luuakse allkirjastaja krüptograafilise privaatvõtme ja usaldusväärse asutuse - Eestis Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) avaliku võtme abil," selgitas Joala.

Inimesed, kes on endale patsiendiportaalis teinud vaktsineerimise tõendi enne seda, saavad vastavad juhised enda tõendi nõuetega kooskõlla viimise osas.

Praegu läbivad tõendite tehnilised lahendused TEHIK-us turvateste.

Joala sõnul on valmisolekut juuni esimestel nädalatel EL-i digivärava lahendusega (EU Gateway) ühineda avaldanud lisaks Eestile veel Malta, Island, Prantsusmaa, Holland, Bulgaaria, Austria, Saksamaa, Luksemburg, Hispaania, Leedu, Itaalia, Rootsi, Horvaatia, Belgia, Kreeka, Küpros, Taani, Tšehhi ja Portugal.

"Kui tõendi omanik esitab oma tõendi mõnes teises liikmesriigis, mis on EU Gatewayga ühinenud, saab selle väljaandnud liikmesriigi avaliku võtme abil kontrollida selle ehtsust, terviklikkust ja kehtivust, kuna seda võtit vahetatakse Euroopa Liidu keskse värava kaudu. COVID-tõendi kontrollimiseks loob TEHIK eraldi EL-i tingimustele vastava kontrollimise veebilehe, mis võimaldab COVID-tõendil olevat QR-koodi skaneerides tõendi kehtivust ja andmete vastavust kontrollida. Tõendi kasutaja ja kontrollija hinnata on, kas kuvatud andmestik vastab piirangute nõuetele - näiteks, kas COVID tõendil olev testitulemus on antud õiges ajaraamis," selgitas sotsiaalministeeriumi esindaja.

Euroopa Komisjon: tõendiomanike suhtes võiks piirangutest loobuda

Euroopa Komisjon avaldas esmaspäeval oma uuendatud soovitused, milles kutsub koroonapandeemia vallandudes kehtestatud liikumispiiranguid leevendama.

"Ajal, kui epidemioloogiline olukord on paranemas ja vaktsineerimine kogub kiirust kõikjal Euroopa Liidus, kutsub Komisjon liikmesriike aste-astmelt reisipiiranguid leevendama, esmajärjekorras EL-i digitaalse COVID-tõendi omanikele," edastas Komisjoni pressiteenistus

Soovituste kohaselt ei tuleks vaktsineerimiskuuri läbinuid, COVID-19 läbipõdenud inimesi ning viimase 72 tunni jooksul negatiivse PCR-testi andnud inimesi, kui neil on Euroopa Liidu digitaalne koroonatõend, piiriületusel testida ega nõuda neilt 14-päevasesse karantiini jäämist

Soovitustes esitatakse ka võimalused kiireks reageerimiseks, kui riikides vallandub uus koroonalaine ning lihtsustatud piiriületuse reeglid vastavalt sellele, millise nakatumise tasemega piirkonnast inimesed saabuvad. Samuti täpsustatakse soovitustes vanematega koos reisivate laste suhtes kehtivaid piirangunõudeid.

Euroopa Komisjoni tegi ka ettepaneku muuta värvikoodidega tähistatud nakatumise tasemete väärtusi. Oranžiga tähistatud piirkonnad oleks edaspidi need, kus 14 päeva nakatumine 100 000 elaniku kohta oleks senise kuni 50 nakatumise asemel kuni 75 nakatumist 100 000 elaniku kohta, punases piirkonnas aga seniselt 50-150 vahemiku asemel 75-150. Sellest kõrgema nakatumise tasemega piirkonnad oleksid tähistatud musta värviga. Rohelise värviga oleks tähistatud alad, kus nakatumise tase on väiksem kui 25 nakatumist 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva vältel.

Euroopa Komisjon esitas ka oma soovitused, millised piirangud peaksid kehtima neist piirkondadest saabuvatele inimestele.

Rohelistest piirkondadest saabuvatele reisijatele piiranguid ei oleks. Oranžidest piirkondadest saabuvatelt reisijatelt võiksid liikmesriigid nõuda reisieelset testi.

Punastest piirkondadest saabuvatelt reisijatelt võiks liikmesriigid nõuda karantiini läbimist, välja arvatud juhul, kui nad on teinud reisieelse testi, kas antigeeni kiirtesti või PCR-testi. Sellest kõrgema nakatumistasemega piirkondades elavatel inimestel tuleks aga tungivalt soovitada hoiduda mittehädavajalikust reisimisest, testimis- ja karantiininõue jääks nende suhtes kehtima.