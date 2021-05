Itaallased võtavad riigi avanemist ühtaegu lootuse ja ettevaatusega

Ligi 16 000 elanikuga Codogno linnakeses Põhja-Itaalias inimeste silmad maskis näo kohal naeratavad. Lootus on tagasi tulnud, lein ja aastatagune kohutav olukord aga endiselt hinges. Just siit tuli esimene teade koroonasse nakatumisest Itaalias.

"See juhtus tänu ühe arsti tähelepanelikkusele, kes otsustas otsima hakata seda, mille olemasolu ei tahetud uskuda. Ja pärast seda tuli tõeline tsunami. Öelda, et see oli ootamatu, on eufemism, aga tõesti, ka praegu tuleb sellele mõeldes kananahk ihule," lausus Codogno linnapea Francesco Passerini.

Pärast esimest šokki on siinne rahvas olnud eriti ettevaatlik ja näiteks praegu on teada vaid üksikutest haigestunud inimestest. Inimesed on tulnud taas kohvikute väliterrassidele ja loodavad, et hullem on selja taha jäänud.

"Inimesed on rõõmsad, tahavad välja minna, meelt lahutada ja teistega koos olla," ütles Nicola.

"Füüsiliselt elasime selle aja üle, aga vaimselt oli raske elada piirkonnas, kust pandeemia alguse sai. Haavad pole veel paranenud," lausus Gaia.

Adriana ja Gianbattista ütlesid, et kõige raskem oli kodus püsimine ja teadmine, et ei saa näha oma lapse ega lapselapsi. "Üle-eelmise aasta detsembris sündis meil lapselaps ja terve aasta ei saanud me teda vaatama minna. Väga raske oli, tunneli otsast ei paistnud valgust," rääkisid nad.

Codognost vähem kui 100 kilomeetri kaugusel asuvast Bergamost ja selle haiglast sai samuti haiguspuhangu epitsenter. 40 aastat perearsti tööd teinud Guido Marinoni võrdles olukorda sõjaga ja rääkis, miks nii palju inimesi suri vaatamata kõrgel tasemel meditsiinile.

"Et kokku hoida, olime loobunud vähemtähtsaks peetud süsteemidest, mis puudutavad avalikku hügieeni, kontaktide tuvastamist ja hädaolukorra lahendamise kavasid," lausus Marinoni.

Sel nädalal avanevad Itaalias teatrid, spordiüritused ja restoranid, komandanditund ja maskid aga esialgu jäävad.