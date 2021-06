USA-s sagenevad koroona vaibumise taustal üleskutsed uurida selle päritolu

USA-s meelitas möödunud nädalavahetus ja koroonapandeemia vaibumine kodudest välja miljoneid ameeriklasi, kes kogunesid randades ja parkides. Samal ajal rõhutavad terviseametnikud, et vaktsineerimine ei tohiks unarusse jääda ja nõuavad aina enam iseseisvat uurimist viiruse päritolu väljaselgitamiseks.

"See on tõeline kergendus ja põhjus tähistamiseks, et saame olla väljas ja tunda end turvaliselt," rääkis Los Angelese turist Lucy Rimalower.

Üle poole USA täiskasvanutest on täielikult vaktsineeritud ja paljud neist on naasmas tavalise elu juurde.

Esmaspäeval oli USA-s ka mälestuspäev, mis paljude ameeriklaste jaoks tähendab suve algust. Pikk nädalavahetus meelitas reisima üle 30 miljoni inimese.

"Ma ei olnud reisimise pärast üldse närvis, aga Los Angeleses on kindlasti palju rohkem rahvast kui Austinis. Meil oli siin tore, oleme seda tõesti nautinud," rääkis Austini turist Ryan Hands.

Terviseametnikud aga hoiatavad, et koroonaviiruse täielikuks kontrolli alla saamiseks tuleks vaktsineerida veel rohkem inimesi. Samuti on aina enam hakatud nõudma iseseisvat uurimist koroonaviiruse päritolu väljaselgitamiseks.

"Emake loodus ütleb meile, mis juhtub. Tekib COVID-26 ja COVID-32, kui me täielikult ei mõista, kust on pärit COVID-19," rõhutas Texase lastehaigla arst Peter Hotez.

"Me saaksime teada, mida peaksime edaspidi tegema ja kuidas sellisteks ohtudeks tulevikus valmistuda," leidis USA toidu- ja ravimiameti endine juht Scott Gottlieb.

Möödunud nädalal ütles ka president Joe Biden, et luureametnikud peaksid koroonaviiruse leviku algust rohkem uurima, sealhulgas väiteid, et viirus on pärit ja lekkis Hiina laborist.