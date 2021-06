Ilusat suveilma on oodata juuni alguses

Ilmateenistuse kuuprognoosi kohaselt on sooja ja päikselist suveilma oodata tõenäolisemalt juunikuu alguses, hiljem läheb ilm jahedamaks ning pole välistatud ka öökülm.

Juunikuu keskmine õhutemperatuur tuleb keskmisele lähedane või veidi madalam (norm 13,5..15,9°C), seisab kuuprognoosis.

Kuu esimesel kolmandikul on ülekaalus kõrgrõhkkonna mõju. On vaid üksikuid kohatiste vihmahoogudega päevi ja ülekaalus on sajuta ning võrdlemisi soe ilm. Öösiti kõigub õhutemperatuur 10°C ümbruses ning päeval tõuseb 20°C-ni ning kraad kuni kolm ülegi.

Enne kuu keskpaika tõenäoliselt madalrõhkkondade surve suureneb ja mõni päev on laialdaste sajuhoogudega. Kõrgrõhkkond peaks aga uuesti mõjuvõimu taastama ning ilmselt püsivalt sajuseks ilm ei kujune.

Küll aga muutuvad tingimused põhjakaarest lähenevale külmale soodsamaks, õhutemperatuurifoon langeb ning päevasoe jääb alla 20°C, öösiti aga pole maapinnalähedane külm välistatud.

Kuu viimasel kolmandikul võib küll kõrgrõhkkonna ülekaal valitseda, kuid aeg-ajalt jõuab lähemale madalrõhkkondi, mille sajupilved ka üle Eesti piiri kanduvad.

Kogu kuu vältel on sademeid siiski vähestel päevadel ning siis ka piirkonniti. Seetõttu jääb sajuhulk tõenäoliselt normist (norm 47..88 mm) väiksemaks, prognoosib ilmateenistus.