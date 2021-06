Kolmapäev on päikeseline ja kuni 20 soojakraadiga

Kolmapäeva öösel on taevas üksikuid pilvi ning kohati võib tekkida udu. Puhub enamasti idakaare tuul 1 kuni 7, saartel enne südaööd puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 8, maapinna lähedal kohati 0 kraadi, rannikul kuni 11 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub rahulik ida- ja kirdetuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 9 kuni 14 kraadi.

Ka päeval on mõni pilv taevas, aga enamasti on selge ilm. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 16 kuni 20, meretuulega rannikul natuke jahedam, kuni 13 kraadi.

Nädala teise poole märksõna on soojus ning jätkuvalt on Eesti kõrgrõhuala haardes, kus ilm on sajuta. Siiski on laupäeval oodata sadu, mis pikalt ei kesta. Keskmine temperatuur on öösel 8 kuni 11 ja päeval 20 kraadi ümber.