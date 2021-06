Otse kell 10: Rohetiigri eesmärkide arutelu riigikogus

Rohetiiger on koostööplatvorm, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus tasakaalus majandusele, nii nagu Tiigrihüpe käivitas tehnoloogiasektori arengu.

Arutelul annab Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk ülevaate Rohetiigri eesmärkidest ja peamistest tegevussuundadest. Rohetiigri erasektori suuna juht Andres Veske tutvustab ettevõtjatega koostöös tehtavaid projekte, milleks on Eestile tasakaalus majanduse visiooni koostamine ning ettevõtetele suunatud arenguprogrammi käivitamine koostöös Eesti ülikoolidega.

Rohetiigri vabakonna suuna juht Teele Pehk annab ülevaate 15 keskkonnaühenduselt koondatud keskkonnasoovitustest kohalikele omavalitsustele rohepöörde kiirendamiseks.

Keskkonnakomisjoni komisjoni esimees Yoko Alender ütles, et Rohetiigri ambitsioonikas eesmärk luua ja rakendada kliimaneutraalseid praktikaid kõikides sektorites ning kujundada välja tasakaalus majandus nõuab laiapindset koostööd.

Rohetiiger on tegutsenud ligi aasta. Alenderi sõnul on need kuud näidanud, et ühiskond vajab roheteemade eestvedajat ja erinevate sektorite ühendajat. Rohetiiger on loonud esindusorganisatsiooni, kuhu kuulub 50 ettevõtet ja organisatsiooni.