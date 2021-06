Viru-Nigulas tähistati esimest ühinemisperioodi puude istutamisega

Viru-Nigula suurvald moodustus endistest Viru-Nigula ja Aseri vallast ning Kunda linnast. Puude istutamist alustati sümboolselt Aserist, vallast, mille arvelt kasvas Lääne-Virumaa suuremaks ja Ida-Virumaa jäi väiksemaks. Kokku istutati koostöös RMKga Viru-Nigula valla keskustesse üle 1100 puu.

"Kui kuulad, siis kogu aeg räägitakse ümberringi rohelisest loodusest ja looduse hoidmisest. Nii tuli selline mõte, et meil saab ühinenud omavalitsusena sügisel neli aastat täis – ning ega me täpselt ei tea, kes meist jätkab ja kes ei jätka –, et teeme sellise ühise meeskonnatöö ja istutame igasse keskusesse – Aserisse, Viru-Nigula alevikku ja Kundasse – ühiselt puud. Nad jäävad kasvama ja jäävad tulevastele põlvedele ning ma loodan, et sellest saab selline hea algus, et ka järgmised vallajuhid jätkavad seda ja nii me saamegi rohelise valla," ütles Viru Nigula vallavanem Einar Vallbaum.

Vallbaum, kes on ka Lääne-Virumaa omavalitsuste liidu esimees, pooldab ideed, et tulevikus ühineksid veel paljud Eesti omavalitsused.

"Siis on meie häält rohkem kuulda, aga muidu sa üksiku vallavanemana jäädki kuhugi kirjutama ja kuhugi rääkima ning lüüakse käega: "Ah, las ta seal prääksub, ega sellest midagi ei juhtu." Praegu on võim läinud kuidagi Tallinna ja Tallinnast tulevad otsused. Rohkem peab olema kohalikul omavalitsusel otsustada või siis maakonnaülesel organisatsioonil, et siin saaks neid asju otsustada, mis on maakonnale vajalik, mitte Tallinna kontoritest ei oleks ettekirjutusi."

Mõlemal Virumaal on praegu kaheksa omavalitsust. Kokku jäi Eestis eelmise liitumise järel 213 omavalitsusest alles 79: 15 linna ja 64 valda.