Regatt The Tall Ships Races 2021 jääb tänavu ära

"Täpselt nii juhtus ka aasta tagasi, kui üritus jäi pandeemia tõttu ära," ütles Belobrovtsev.

Tema sõnul töötas Tallinna linnavõim viimase hetkeni selle nimel, et regatt siiski toimuks ja mitukümmend purjelaeva saaks Tallinna sadamatesse tulla, kuid paraku viimasel nädalal tuli uudis Soomest, kus kaks sadamalinna viiest, mis pidid regatil osalema, pidid üritusest loobuma rangete koroonapiirangute pärast. Ühtlasi hakkasid loobuma ka laevad.

"Oli võimalus korraldada nii-öelda poolik üritus, kuid otsustasime partneritega, et sellel aastal regatti ei toimu. Kuid saame regatti korraldada aastal 2024 ja seda ilma konkursita," ütles Belobrovtsev.

"Ent selleks, et pakkuda ärajäänud ja oodatud õpperegati asemel linlastele ja linnakülalistele siiski positiivseid emotsioone, korraldame viies kesklinna sadamas merepeo, kuhu ootame külla ka The Tall Ships Races regatil tavapäraselt osalevaid laevu ning ehk õnnestub meil siiski kolme linna - Tallinna, Klaipeda ja Szczecini - koostöös korraldada ka väiksem regatt. Nii toimubki 16.–18. juulini kõiki piiranguid ja Terviseameti juhiseid järgides mere- ja perepidu Vanasadama kruiisialal, Kalaranna kvartalis, Patarei merekindluses, Lennusadamas ja Noblessneri sadamalinnakus. Meelelahutust maal ja merel pakuvad artistid nii Eestist kui ka mujalt. Avatud on välikohvikud, lastealad, kalaturg, käsitöölaat ning sadamast sadamasse viib meretakso. Nagu juba traditsiooniks on saanud, on südasuvine merepidu kõigile tasuta."

Tallinn pidi regatti võõrustama 15.-18. juulil ja see pidi tooma Eesti pealinna üle 60 purjelaeva maailma eri nurkadest.

Rahvusvaheline purjeõpperegatt The Tall Ships Races 2022 peetakse Põhjamerel ning regati võõrustajasadamateks on Esbjerg, Harlingen, Antverpen ja Aalborg. Samuti toimub plaanipäraselt 2023. aasta õpperegatt. Tallinna sadamaid külastavad suured purjelaevad 2024. aastal, mil purjeõpperegatt jõuab taas Läänemerele.