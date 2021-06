Vendelini OÜ Treeland ostis 51-protsendilise osaluse Lidos

Lido asutaja Gunars Kirsons ja Vendelin näevad ettevõtte teatel järgmiste arenguetappidena Lido tegevuse laiendamist mitte ainult Baltikumis, vaid ka Skandinaavias ja võib-olla ka mujal Euroopas.

Kirsonsi sõnul on uus partner praegustes tingimustes väga tähtis, et ettevõte saaks oma arengut jätkata. Ta lisas, et seades ettevõttele ambitsioonikad eesmärgid välisturgude vallutamiseks, muutub see tema vaates ka konkurentsivõimelisemaks.